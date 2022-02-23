В страны Европейского Союза с 1 марта можно будет въехать по новым правилам. Пропуском будет служить не только сертификат о вакцинации, но и документ о выздоровлении.

Для туристов из третьих стран или приезжих по несущественным причинам будет применяться оценка эпидситуации в стране, откуда они прибывают, а также индивидуальный статус гостя.

Странам-членам ЕС рекомендуют разрешить поездки:

для людей, привитых вакциной, которая одобрена ВОЗ или в ЕС;

тем, кто переболел и выздоровел;

всем, кто въезжает из одной из стран ЕС.

Статус въезжающего нужно подтвердить сертификатами (вакцинации или выздоровления) европейского образца.

Для граждан некоторых стран может потребоваться дополнительное ПЦР-тестирование, сделанное не ранее, чем за 72 часа до въезда в ЕС, кроме тех, кто вакцинирован признанной в ЕС вакциной. Также некоторые страны могут требовать от въезжающих самоизоляции сроком до 14 дней.

В рекомендациях оговаривается, что к вакцинированным приравниваются туристы, которые переболели Covid-19. Сертификат о выздоровлении действителен не более 180 дней со дня выздоровления.

Вакцины, которые признаны в ЕС:

Comirnaty (Pfizer-BioNTech);

Moderna;

AstraZeneca;

Novavax;

Janssen (Johnson & Johnson’s).

— Государства-члены ЕС должны снять временные ограничения на несущественные поездки для лиц, привитых вакцинами, одобренными ЕС или ВОЗ, если они получили последнюю дозу базового курса не менее чем за 14 дней и не более чем за 270 дней до въезда, или если они получили бустерную дозу, – говорится в рекомендациях Совета ЕС, опубликованных на его сайте.

Также добавлен пункт, что будут признаваться вакцины, одобренные ВОЗ, что позволит туристам, привитым вакциной CoronaVac (Sinovac), посещать страны ЕС со своими сертификатами.

Для туристов, привитых вакцинами, которые не признаны ЕС, а только ВОЗ (CoronaVac (Sinovac), в некоторых странах могут применяться дополнительные условия – негативный ПЦР-тест перед прибытием или самоизоляция.

Для вакцин, признанных в ЕС, но без соответствующего электронного сертификата также может потребоваться ПЦР-тест перед прибытием.

Правила для детей

Дети до 6 лет могут путешествовать без тестов и прочих дополнительных требований. Дети с 6 до 18 лет смогут путешествовать по правилам, применяемым к взрослым – вакцинация или сертификат о выздоровлении.

Непривитые дети с 6 до 18 лет смогут въезжать с негативным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до прибытия. При этом к ним может применяться самоизоляция.

Правила для зеленого списка

Каждые две недели список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС обновляется. Туристам из зеленой зоны можно путешествовать без вакцинации и карантинных ограничений в некоторые страны ЕС.

Если сейчас критериями безопасности являются показатели уровня заболеваемости Covid-19 за последние 14 дней — 75 человек на 100 тыс. населения, то с 1 марта их повысили до 100 человек на 100 тыс. населения.

При этом еженедельный показатель тестирования для зеленой зоны должен быть не меньше 600 (вместо 300) на 100 тыс. жителей.

Между тем, до 30 апреля 2022 года Европейская комиссия может рассмотреть вопрос об отмене зеленого списка, чтобы перейти к индивидуальному подходу при въезде.