С 1 ноября вводится электронный рецепт на наркотические и психотропные препараты, напомнил председатель Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Летом стартовал первый этап перехода на Е-рецепт. В Украине по Е-рецепту начали отпускать антибиотики. Завтра начинается второй этап, согласно которому на электронный рецепт переходят наркотические и психотропные медицинские препараты.

Это важное решение, которое позволит усилить контроль за отпуском еще одной группы рецептурных препаратов в Украине.

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Фактически Е-рецепт наркотические и психотропные медицинские препараты заменит специальные бумажные рецептурные бланки розового цвета, используемые для назначения этой группы лекарств, пояснил Радуцкий.

Заведения, пока не работающие с ЕСОЗ, будут временно иметь возможность выписывать рецепты на бумажных бланках в течение переходного периода, который продлится до конца года.