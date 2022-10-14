С 1 августа, когда в Украине стартовала продажа антибиотиков по электронным рецептам, было продано более 200 тыс. препаратов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья при Минздраве Украины.

— Отпуск антибиотиков по е-рецепту предотвращает их бесконтрольный прием, что может привести к необратимым последствиям, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным ВОЗ, в результате антибиотикорезистентности в мире ежегодно умирает около 700 тыс. человек.

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Сообщается, что, по прогнозам ученых, из-за широкой доступности антибиотиков и распространенного самолечения количество смертей в результате устойчивости бактерий будет стремительно возрастать. Эта цифра может составлять 10 млн смертей ежегодно уже в 2050 году.

— Именно поэтому рационализация употребления антибиотиков и контроль за их отпуском позволят существенно сократить темпы обретения устойчивости бактерий к антибиотикотерапии, — отмечают эксперты.

По их словам, внедрение электронного рецепта позволит исследовать и анализировать данные о назначении антибиотиков в стране и по результатам этого анализа разрабатывать и принимать необходимые меры.

ЦОЗ напоминает, что внедрение е-рецепта на антибиотики в Украине происходит с определенными исключениями. Так, аптеки вблизи территорий ведения боевых действий или на временно оккупированных территориях во время военного положения в случае критической необходимости могут отпускать пациентам антибиотики без рецепта врача.