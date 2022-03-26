В ряде областей Украины будет отменен красный уровень эпидемической опасности, введенный в свое время в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией в этих регионах.

Такое решение было принято сегодня, 28 марта, после внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 27 марта 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ровенской и Хмельницкой областей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерству здравоохранения Украины было поручено разработать изменения к постановлению Кабмина от 9 декабря 2020 года Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Изменения касаются особенностей применения ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории регионов в связи с введением в Украине с 24 февраля 2022 года военного положения.