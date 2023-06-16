Пациенты с тяжелыми травмами теперь смогут проходить курс реабилитации продолжительностью 168 дней вместо 42. Все услуги полностью покрываются Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) по Программе медицинских гарантий.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Гражданские и военные с повреждениями спинного мозга, ампутациями или тяжелыми черепно-мозговыми травмами вместо двух циклов восстановления могут пройти восемь, — говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что для прохождения реабилитации не нужно собирать кипы справок и преодолевать бюрократические преграды. Право на услуги восстановления имеет любой человек, которому в силу обстоятельств грозит ограничение функционирования.

— Решение правительства о продлении реабилитации для пациентов с тяжелыми травмами значительно повысит эффективность услуг и положительно повлияет на конечный результат, — отмечают в ведомстве.

Ранее, в рамках пакетов реабилитации в стационарных или амбулаторных условиях, все украинцы имели право не более чем на два реабилитационных цикла в год.