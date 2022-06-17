В Украине полностью восстановили 32 объекта медицинской инфраструктуры, которые повредили ракеты и снаряды российских оккупантов. Еще 188 медицинских учреждений восстановлены частично.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский.
Он отметил, что за время полномасштабного вторжения враг повредил 618 объектов медицинской инфраструктуры и еще 118 разрушил до основания.
— Объекты с красным крестом вопреки всем международным конвенциям становятся мишенью для российских снарядов. К сожалению, ежедневно мы видим, как враг прицельно обстреливает наши больницы, — подчеркнул Богдан Боруховский.
Однако, по его словам, там, где Россия разрушает, Украина всегда отстроит. Поэтому на деоккупированных территориях уже начато восстановление медицинских учреждений, чтобы население в кратчайшие сроки было обеспечено необходимыми медицинскими услугами.
В настоящее время комплексное восстановление медицинской инфраструктуры продолжается на территориях деоккупированных Киевщины, Черниговщины, Сумщины и Житомирщины.
По предварительным подсчетам, ориентировочная стоимость восстановления медицинских учреждений по Украине составит более 35 млрд гривен.
Напомним, что ранее Минздрав сообщал, что за время войны от ракет и снарядов российских оккупантов больше всего пострадала медицинская инфраструктура Донбасса.
Фото: Луганская ОВА