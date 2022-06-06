С 8 июня начнет свою работу Киевский городской кризисный центр Социотерапия. Здесь планируется бесплатное предоставление специальной антистрессовой помощи всем, кто в ней нуждается.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
По словам чиновника, в Центре в первую очередь ждут людей, которые:
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- находились в зоне боевых действий;
- были в оккупации или эвакуированы из своего дома;
- отягощены обсессивными или суицидальными мыслями;
- тяжело переживают потерю;
- стали жертвой физического или сексуального насилия;
- были свидетелями насильственных действий над другими.
Сообщается, что программа кризисной терапии рассчитана на четыре недели. На протяжении всего курса нужно находиться в Центре.
Телефоны для справок или записи в Киевский городской кризисный центр Социотерапия: (044) 524-89-90, (044) 258-68-91, (044) 524-44-71, (044) 524-34-93.