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С 8 июня: в Киеве откроется Центр по реабилитации после травматического опыта, связанного с войной

6 июня 2022, 10:26
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психология
Источник: Depositphotos

С 8 июня начнет свою работу Киевский городской кризисный центр Социотерапия. Здесь планируется бесплатное предоставление специальной антистрессовой помощи всем, кто в ней нуждается.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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По словам чиновника, в Центре в первую очередь ждут людей, которые:

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  • находились в зоне боевых действий;
  • были в оккупации или эвакуированы из своего дома;
  • отягощены обсессивными или суицидальными мыслями;
  • тяжело переживают потерю;
  • стали жертвой физического или сексуального насилия;
  • были свидетелями насильственных действий над другими.

Сообщается, что программа кризисной терапии рассчитана на четыре недели. На протяжении всего курса нужно находиться в Центре.

Телефоны для справок или записи в Киевский городской кризисный центр Социотерапия: (044) 524-89-90, (044) 258-68-91, (044) 524-44-71, (044) 524-34-93.

Источник
КГГА
Теги
Війна в Україні, КГГА, Советы психолога, психічні розлади
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