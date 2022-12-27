Власти Китай заявили о своем намерении отменить с 8 января карантинные требования в связи Covid-19 для пассажиров, прибывающих из-за границы. С этой даты больше не понадобятся восемь дней изоляции.

По словам чиновников, способность граждан путешествовать будет постепенно восстанавливаться. Однако до 8 января иностранцы должны пройти пятидневный карантин в отеле, а затем три дня дома.

Сообщается, что отмена этой меры является важным шагом на пути к полному возобновлению связи с остальным миром, которые правительство резко ограничило в попытке не допустить распространение вируса.

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Отмечается, что ограничения помешали большинству китайцев выезжать за границу, сократили дипломатические контакты и резко снизили количество иностранцев, приезжающих в Китай для работы и учебы.

Однако, как заявили в Комиссии по здравоохранению Китая, людям, прибывающим в страну, по-прежнему потребуется отрицательный тест на вирус за 48 часов до вылета, а пассажиры должны будут носить защитные маски на борту самолетов.

Напомним, что в этом месяце Китай резко отменил многие из своих пандемических ограничений, что спровоцировало широкомасштабные вспышки Covid-19 по всей стране.