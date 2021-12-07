По состоянию на вторник, 7 декабря, суточный прирост новых случаев Covid-19 в Украине показал чуть больше 8,5 тыс. человек. Заметное снижение прироста новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией стало причиной выхода из красной зоны эпидемической опасности сразу 10 областей Украины.

В этом цветовом сегменте на сегодня остались Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В оранжевой зоне находятся две области: сегодня к Полтавской присоединилась Донецкая.

Остальные 13 областей Украины перешли в желтую зону. Что означает низкие показатели уровня заболеваемости.

Красный уровень эпидопасности является наивысшим: он свидетельствует о том, что ситуация с Covid-19 в регионе достигла критических показателей, что может привести к введению чрезвычайных карантинных мер.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря 2021 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.