21-летняя парамедик с позывным Бэби Дог из американского штата Юта сегодня воюет за Украину в составе иностранного легиона. О героической девушке рассказали журналисты CNN.

…Она стоит под жарким украинским солнцем в полной военной форме, с медицинским снаряжением в карманах бронежилета. На правом плече – пистолет, на левом — желтая лента, знак верности Украине. Лицо закрывает темно-зеленая балаклава. Сквозь очки видны только ее глаза.

— Я мало, что делала дома. Просто работала на двух работах, и это было довольно скучно, — признается сказал Бэби Дог в интервью в селе на окраине Харькова на северо-востоке Украины.

21-летняя американская фельдшер жила вполне мирной жизнью в тихой Юте. Когда началось вторжение России в Украину, и девушка увидела в новостях, как разворачивается ситуация, почувствовала необходимость что-то предпринять.

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Она купила билет в один конец в Украину и присоединилась к борьбе, чтобы защитить нацию, которая подверглась нападению российских войск.

— Нельзя сидеть сложа руки и просто на это смотреть. Это нужно остановить, — уверена фельдшер.

Она не раскрывает свое имя и точное местонахождение подразделения из соображений безопасности для иностранных боевиков, размещенных там.

Бэби Дог вступила в Украинский международный легион территориальной обороны, созданный по программе, которая была запущенна правительством Украины в конце февраля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил через неделю после формирования подразделения, что воевать за Украину вызвались 20 тыс. человек из 52 стран.

Работая фельдшером в подразделении, состоящем в основном из американских и немецких бойцов, Бэби Дог сравнивает свою новую жизнь с чем-то вроде фильма о Джеймсе Бонде. И вспоминает, как стала очевидцем ближнего боя.

— На мне была моя большая медицинская сумка. Все были в своем снаряжении. Шел дождь, было ужасно. Мы взбирались на холм под углом 45 градусов по дороге, а затем из ниоткуда прилетела эта огромная кассетная бомба, — рассказывает молодая американка.

По ее словам, сила взрыва отбросила ее к линии деревьев. Она увидела одного из их солдат, лежащего на дороге, поэтому вскочила на ноги и побежала к нему, когда взорвалась вторая бомба.

Использование РФ тактики двойного удара, когда два раза с интервалом в несколько минут наносятся удары по одному и тому же месту, создает хаос.

— Нам удалось затащить раненого в лес, пока взрывалась кассетная бомба К тому времени, когда мы добрались до места, он уже скончался, — вспоминает девушка мучительную гибель своего голландского побратима.

В прошлую субботу официальный представитель Международного легиона защиты Дэмиен Магру почтил память четырех бойцов, которые недавно погибли.

— Мы хотим помнить и чтить наших павших братьев, которые отправились в Украину, чтобы присоединиться к храбрейшим из храбрых и сражаться плечом к плечу с защитниками Украины, — сказал Магру.

Он назвал погибших бойцов истинными героями, которые приехали защищать Украину, защищать ценности, в которые они свято верили.

Сама Бэби Дог признается, что после окончания войны и возвращения в США ее жизнь точно будет другой. Она с улыбкой признается, что первое время, наверное, нужно будет включать в записи залпы артиллерии, чтобы заснуть.

Я не знаю, как все будет, но определенно все будет очень по-другому, убеждена храбрая американка.

Фото: CNN