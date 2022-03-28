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Из девяти пострадавших трое умерли: во Львове спасают людей после поджогов травы

28 марта 2022, 13:58
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ожоги
Источник: Depositphotos

Медикам Первого территориального медицинского объединения Львова в последнее время все чаще приходится сталкиваться с пациентами, которые получили тяжелейшие ожоги вследствие поджога сухой травы неизвестными лицами. К сожалению, спасти удается не всех.

Об этом медики 1 ТМО Львова сообщают на своем Telegram-канале.

— За 10 дней в Центр термической травмы и пластической хирургии попало девять человек с ожогами. Все они пытались выкосить сухую траву, которую подожгли неизвестные. К сожалению, три человек из-за глубоких ожогов умерли, — рассказал заведующим Центром Василий Савчин.

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Сообщается также о жителе Перемышлянского района Львовской области Михаиле Ткачишине, который возвращался с заготовки дров и увидел, как пламя подступает к лесу и взялся его самостоятельно тушить. В результате мужчина получил 60% ожогов тела.

На сегодня Михаила уже переводят из отделения реанимации.

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Источник: 1 ТМО Львова

Теги
лікування , Львов , Медики , опіки
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