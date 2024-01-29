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Из детсада в больницу: в Одессе пять малышей заболели желудочным гриппом

29 января 2024, 16:19
Марина Мелехова редактор
лікар, лікарня, пацієнт, прийом у лікаря
Источник: Depositphotos

Пятеро воспитанников одесского детского сада были госпитализированы в больницу с диагнозом острый гастроэнтероколит.

Выявлен ротавирус

При лабораторном обследовании выявлен ротавирус. Для установления источника инфекции было проведено обследование контактных лиц, собраны пробы пищевых продуктов, воды и смывов.

Специалисты Одесского областного центра контроля и профилактики болезней сообщили, что противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются, но новых случаев не зафиксировано.

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Ротавирус — инфекционное заболевание, которое поражает слизистые оболочки ротоглотки и тонкого кишечника. Этот недуг часто называется желудочным или кишечным гриппом, которвій считается одним из самых распространенных в мире после острой респираторной вирусной инфекции.

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Источник: Одесский областной центр контроля и профилактики болезней

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