Начиная с ноября во всех аптеках Украины наркотические лекарственные средства начнут отпускать только по электронному рецепту. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что таким образом в Украине упрощается доступ к необходимым лекарственным средствам пациентам, которые нуждаются в сложном лечении, а также дополнительно усиливается контроль за отпуском из аптек лекарств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.

— Также предполагается переходный период для медицинских учреждений. Врачи учреждений, подключенных к электронной системе здравоохранения, должны будут назначать это лекарство по электронным рецептам, — говорится в сообщении.

Сейчас смотрят

А при отсутствии подключения к ЕСОЗ – по бумажным с использованием специальных рецептурных бланков формы № 3.

Сообщается, что с выпиской электронного рецепта пациенту будет поступать смс с номером рецепта и уникальным кодом погашения, которые он должен сообщить фармацевту в аптеке.

Таким образом, с ноября в Украине заработает второй этап введения электронного рецепта на отпуск рецептурных препаратов. Следующий шаг – внедрение электронного рецепта на все рецептурные препараты – ожидается в 2023 году.