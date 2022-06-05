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В целях лечения и диагностики: ученые создали мини-робота для запуска в кишечник человека

5 июня 2022, 16:21
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Инженеры из Института интеллектуальных систем Макса Планка сконструировали роботизированную сколопендру для запуска в человеческий кишечник в диагностических и лечебных целях.

Сообщается, что во время передвижения робот, размером всего 3,7 мм, не оставляет повреждений на слизистой оболочке.

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Робот собран из ферромагнитно-упругого листового тела. На его концах установлены две мягкие цилиндрические кольцеобразные подушечки, покрытые шипами из гидрогеля для обеспечения деликатного сцепления с любыми органическими поверхностями. Под действием магнитного поля корпус робота изгибается, что позволяет управлять его движениями.

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В ходе экспериментального перемещения по легким и пищеварительному тракту свиньи, ученые доказали, что робот может карабкаться в любом направлении, в том числе вверх ногами, сохраняя сцепление даже при попадании на него жидкости.

Кроме того, робот способен поднимать грузы в три раза больше своего размера и в 20 раз больше по весу. Предположительно, данную разработку можно будет использовать для биопсии и транспортировки лекарств к нужным местам внутри организма.

Источник: 4 PDA

Теги
Наукові дослідження, науковці, Робот
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