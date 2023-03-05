Во Львове с острой кишечной инфекцией госпитализировали 11 человек, из них 9 детей.

Об этом сообщила главный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко-Тимко.

— Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 11 человек, из них 9 детей в возрасте до 17 лет, с первичным диагнозом Острая кишечная инфекция из числа внутренне перемещенных лиц, временно проживающих в модульном городке Львова, — написала она в Facebook.

Пациенты поступили с жалобами на тошноту, рвоту, повышение температуры тела в состоянии средней тяжести.

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— При осмотре медицинскими работниками тех, кто проживает в городке, и во время сбора эпиднанамнеза обнаружен еще 21 больной с легким течением заболевания, среди них 12 детей до 17 лет. Эти больные изолированы и остаются на амбулаторном лечении под наблюдением врачей одной из городских поликлиник, — говорится в сообщении.

Всего заболели 32 человека, из них 21 ребенок в возрасте до 17 лет.

Сейчас проводится комплекс лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий, эпидрасследование продолжается.