Мама заметила неладное еще на восьмой день жизни маленькой Насти. Девочка родилась здоровой, но есть не могла. Вернее все, что она употребляла тут же возвращалось обратно. Новорожденная рвала после каждого приема пищи.

Встревоженная мама побывала с ребенком во многих больницах Харьковщины, в других регионах. Врачи ставили диагноз непроходимость, но ее причину определить не смогли. К тому же обнаружили, что все внутренние органы у ребенка расположены зеркально.

Тогда через Facebook мама стала искать нужного специалиста. Пользователи посоветовали ей обратиться в Охматдет.

И мама, наконец, нашла нужного врача и больницу, где взялись помочь малышке.

После обследований и консультаций пациентке поставили диагноз — врожденная непроходимость двенадцатиперстной кишки, вследствие мембранозной атрезии. Это очень редкая патология, при которой пища не может пройти в желудок и возвращается обратно через рвоту.

Точный диагноз, как известно, — залог правильного и эффективного лечения.

— Посоветовавшись с хирургом Романом Жежерой и заведующим отделением ургентной хирургии Александром Гришиным, мы решили провести эндоскопическую операцию, — говорит Дарья Вороняк, заведующая отделением эндоскопии.

Дарья объяснила, что при такой операции не делают никаких разрезов на теле ребенка. Оперируют из просвета кишки.

— В общем операция длилась минут 10. А есть наша пациентка начала уже через 2 часа, — говорит заведующая отделением.

В Украине такой вид хирургических вмешательств при мембранозной атрезии 12-перстной кишки делают только в НДСБ “Охматдет”.

Сегодня Настеньке 1 год 7 месяцев, впереди у нее — здоровая жизнь.

Источник и фото: НДСБ Охматдет