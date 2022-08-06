Война может забрать здоровье не только из-за ранений. Болезни тоже догоняют наших воинов.

В боевых условиях у бойцов часто обостряются хронические недуги. Чтобы оказывать им квалифицированную медицинскую помощь, в прифронтовых деревнях приспосабливают амбулатории.

В одну, имеющую стационар, прибыли волонтеры, которые привезли самое необходимое: около 40 коробок медикаментов. Это первичная помощь. Это капельницы, всевозможные перчатки, шприцы.

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– Шприцы-десятки очень нам нужны, с иглами, – показала фельдшерка мобильного пункта оказания медицинской помощи Вита.

Этот пункт только что открылся, он может принять до 20 человек. Вот первый пациент уже есть.

У 46-летнего Анатолия боли в спине.

– Спина, остеохондроз, протрузии – все оно боком вылезает в окопах, – рассказал боец.

Руководитель пункта медпомощи военной бригады рассказал, что до недавнего времени эта сельская амбулатория стояла закрытой. Но теперь принимает больных бойцов, не требующих сложного лечения.

Гипертоническая заболевание, люмбалгия, простуда. Но в основном это хронические заболевания, которые были у воинов до того, как ребята пришли на службу.

– Если потребуется, мы можем оказывать помощь раненым. Стабилизировать и дальше эвакуировать их в пункт назначения, — добавил руководитель пункта.

Старший сержант Анатолий, бьющий врага с 2014-го, подтверждает – имел проблемы со спиной еще до боевых будней. Но сейчас он уже готовится к выписке, чтобы снова взять в руки оружие.

А иначе нельзя. Только в строй, к собратьям. Дальше служить и неньку-Украину защищать.