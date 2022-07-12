Мастер-сержант Национальной гвардии Украины Роман с позывным Питон рассказал о ранении, о том, как несколько месяцев назад ему грозила ампутация ноги и медики сумели сохранить конечность.

Сегодня Роман уже самостоятельно встает с постели, даже может сделать несколько шагов, правда, с помощью костылей. Воин пока еще в больнице, позади — девять операций.

— После ранения, когда снял берцы, увидел, что из правой ноги торчат кости. На ноге начался некроз — омертвение ткани. Сначала врачи говорили, что останусь без ноги. Уже после нескольких операций стало легче, — рассказывает Роман.

По его словам, стопа и пятка очень пострадали. Врачи собрали их буквально по кусочкам, как мозаику. На ноге у воина пока больничный цемент, на котором держатся костные обломки.

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Ранение гвардеец получил во время боев за село Сладкое на Донбассе. Выполняя боевое задание, Роман и его побратимы попали под вражеский артобстрел.

— Вертолет противника двумя ракетами ударил по нашим позициям. Потом — тишина, и начала работать вражеская артиллерия. Осколок сразу прилетел мне в ногу. Я осмотрел себя и не поверил своим глазам – ранена только одна нога, хотя снаряд лег в пяти метрах, — вспоминает Питон.

И уточняет, что из-за шока боли сразу не почувствовал. Наложил турникет, упал на грудь и пополз к нашему окопу. Туда прибежал медик, закинул раненого на плечо, благо, как раз подъехала машина эвакуации.

— Тогда из моего десятка было трое раненых, — говорит Роман.

Это была 20-я ротация гвардейца. Опытный боец на Донбассе воюет с 2014 года. Побывал в большинстве зон боевых действий, но до недавнего времени домой возвращался без ранений.

— Я впервые боялся смерти. В сторону наших позиций летело все: ракеты, мины, гаубицы, грады, танки. Знал, что рано или поздно разобьют наши позиции. Я остался жив, потому что бой начался именно на Вербное воскресенье. Боженька нас спас, — уверен боец.

В его правую ногу еще воткнуты спицы. По словам медиков, конечность должна быть зафиксирована аппаратом минимум один-два месяца. Впереди запланированы еще несколько операций.

Впрочем, Роман надеется, что сможет твердо стоять на обеих ногах. Ведь после выздоровления собирается возвращаться к побратимам, чтобы освобождать родную землю от оккупантов.

За отвагу и храбрость нацгвардейца Романа наградили нагрудным знаком За доблестную службу.

Источник: Нацгвардия Украины

Фото: Нацгвардия Украины