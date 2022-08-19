Медики больницы Св. Николая Первого медобъединения Львова выходили после тяжелейших ранений двух несовершеннолетних братьев, пострадавших после прилета в их дом российской ракеты.

Об этом сотрудники львовской клиники сообщили на своей странице в Facebook.

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— Братьев Володю и Якова из-под завалов достали соседи. Мгновением раньше в их дом прилетела российская ракета. Это случилось 1 июля в селе Сергеевка Одесской области. Мама и отчим погибли сразу. Детям выжить удалось, но не удалось уцелеть, — написали медики.

По их словам, 8-летнему Якову досталось больше всего. Обломок попал в шею. Чтобы ребенок не погиб от кровотечения, спасатели пережали ему сосуд. Однако кислородное голодание спровоцировало инсульт. В результате ребенку обездвижило левую часть. Правая рука у него не двигалась из-за перелома плеча.

Старший 14-летний Володя получил черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы лица и перелом лучевой кости правой руки.

Раненых детей сначала доставили в реанимацию местной больницы в Одесской области, а месяц назад эвакуационным поездом транспортировали в больницу Святого Николая Первого медобъединения Львова.

— И если состояние Володи на то время уже был стабильным, за жизнь Якова команде отделения интенсивной терапии и анестезиологии пришлось побороться. Затем присоединились нейрохирурги, — пишут сотрудники больницы.

И отмечают, что все это время, включая реанимацию, с Яковом работали реабилитологи. Благодаря этому мальчик уже учится ходить и двигать левой рукой. На правой у него пока что стоит аппарат внешней фиксации.

Володе реабилитологи помогали разработать руку после длительного пребывания в гипсе.

Сообщается, что хоть война и забрала у детей самого родного человека, маму, все же они не остались брошенными. К мальчикам из-за границы приехала двоюродная сестра Евгения. Она забрала их в Австрию, где братья продолжат реабилитацию.

На прощание Яков и Володя сказали, что обязательно вернутся в Украину, когда закончится война.

Источник: Первое медобъединение Львова