С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины в клиники Европы было переведено более 2 тыс. украинских пациентов для получения специализированной помощи. Об этом сообщила сегодня, 23 марта, Европейская комиссия.

— Чтобы облегчить нагрузку на украинские больницы, ЕС уже более года координирует регулярные медицинские эвакуации украинских пациентов: и хронических больных, и раненых на войне, — говорится в пресс-релизе.

В частности, речь идет о больницах в 20 странах Европы: Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Испании и Швеции.

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В Еврокомиссии уточнили, что эвакуацию также поддерживает Центр медицинской эвакуации ЕС в Жешуве, где оказывается круглосуточная сестринская помощь.

— Хаб является перевалочным пунктом для пациентов, которых доставили из Украины в Польшу наземным транспортом, а из хаба доставят воздухом в больницы во всей Европе, — говорится в сообщении.

Фото: Минздрав