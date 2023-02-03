Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

С начала зимы обморожения и переохлаждения получили 65 киевлян — КГВА

3 февраля 2023, 16:26
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
переохолодження
Источник: Depositphotos

В Киеве с 1 декабря 2022 года года обморожения и переохлаждения получили 65 человек. Об сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГВА Наталья Вишневская.

— Холодовые травмы (обморожения и переохлаждения) с 1 декабря 2022 года уже получило 65 человек, — сообщила Вишневская.

Читайте также:
холодСимптомы гипотермии, как не допустить переохлаждения и оказать первую помощь

Как заявляли ранее синоптики, январь завершился, но зима не уходит: еще будут и снег, и морозы.

Сейчас смотрят

В то же время сурок Тимко дал “прогноз”, что в 2023 году весна наступит в середине марта.

Источник
КГГА
Теги
Київ Медики статистика Холода
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь