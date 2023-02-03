В Киеве с 1 декабря 2022 года года обморожения и переохлаждения получили 65 человек. Об сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГВА Наталья Вишневская.

— Холодовые травмы (обморожения и переохлаждения) с 1 декабря 2022 года уже получило 65 человек, — сообщила Вишневская.

Как заявляли ранее синоптики, январь завершился, но зима не уходит: еще будут и снег, и морозы.

Сейчас смотрят В то же время сурок Тимко дал “прогноз”, что в 2023 году весна наступит в середине марта.

Источник КГГА

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.