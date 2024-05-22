Во Львове в Центре детской медицины, больнице Охматдет успешно выходили новорожденную девочку с гемолитической болезнью новорожденных и внутриутробным инфицированием.

Это сложная патология, поэтому медикам пришлось проявить и высокий профессионализм, и навыки психологов. Ребенка спасали, а маму успокаивали.

Мама доверилась врачам безоговорочно

Семья маленькой Лилии живет в городе Бузьк Львовской области. Дочку мама Оксана родила в местном роддоме.

Сразу после рождения у крохи заметили интенсивную желтуху. Анализы показали высокий уровень билирубина.

Ребенка сразу из роддома доставили во Львов, в Центр детской медицины. Уже здесь у новорожденной установили гемолитическую болезнь новорожденных и внутриутробное инфицирование.

Некоторое время ребенок был в реанимации. Далее — в отделении постинтенсива.

— Ребенок получал все необходимое лечение. Выписали маленькую на исключительно грудном вскармливании, — рассказывает педиатр, неонатолог Зоряна Слобоцкая.

Мама маленькой Лили, Оксана, говорит, что верила медикам безоговорочно, потому что видела их профессиональный уровень, их желание поддержать, успокоить, помочь.

У девочки-цветка впереди здоровая счастливая жизнь.

Источник и фото: Центр дитячої медицини, лікарня Охматдит