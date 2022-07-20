Врач подцепил пинцетом осколок, который сидел внутри правого желудочка, и вынул его из бьющегося сердца.

В Институте сердца в Киеве спасли солдата, которого доставили с линии фронта вертолетом.

Сейчас смотрят

— Мы справились с этим осколком. Операцию сделали на открытом сердце, не останавливая его. Мы очень надеялись, что он застрял в перикарде, но нет — прошел в правый желудочек, — сказал кардиохирург, профессор Борис Тодуров. — Рассекли сердце, достали, зашили. Все прошло без кровопотери.

Вот так наши медики спасают бойцов, которые, не жалея своей жизни, защищают Украину от коварного врага.

— Очередной раненый, очередное доказательство того геноцида, который совершает Российская Федерация, — сказал после операции Борис Тодуров. — Таких людей, обстрелянных Градами, Торнадо и прочими системами массового убийства, сейчас очень много. Но рано или поздно будет суд.

— Я хочу, — добавил Борис Тодуров, — чтобы те, кто совершает это сейчас в Украине, знали, что они преступники и убийцы. И суд над ними обязательно состоится: над теми, кто нажимал кнопки, над теми, кто выполнял приказы и особенно над теми, кто их издавал. Время расплаты еще придет, — уверен врач.

Источник: Інститут сердца