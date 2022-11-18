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С весом меньше двух килограммов: ежегодно в Украине рождается около 20 тыс. недоношенных детей

18 ноября 2022, 09:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
передчасно народжені

Ежегодно в Украине рождается около 20 тыс. недоношенных детей. Из них более тысячи с массой тела меньше одного килограмма.

Часто они нуждаются в дыхательной и медикаментозной поддержке, пребывании в кювезах с соблюдением необходимой температуры и влаги под постоянным и пристальным наблюдением врачей.

Об этом вчера, 17 ноября, в Международный день преждевременно рожденных малышей, написали на своей странице в Facebook сотрудники больницы Святого Николая Первого медицинского объединения Львова.

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— Среди таких деток- 7-летний Саша и 9-летний Алексей. Они родились на 31 и 33 неделе и весили лишь по 1,5 кг. А дальше — пребывание в реанимации, набор веса, освоение умения самостоятельно есть и дышать и долгожданная выписка, — пишут медики.

И отмечают, что сегодня ребята даже не вспомнят, через какие испытания им пришлось пройти тогда. Теперь они ходят в школу, занимаются футболом и мечтают стать известными нападающими или голкиперами.

Отмечается, что специалисты детской больницы Святого Николая ежегодно выхаживают до 300 таких малышей. Самый маленький из них весил всего 600 граммов.

Источник: Первое медобъединение Львова

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Львов Медики новонароджені статистика Украина
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