Четырех пострадавших в результате взрыва нефтепровода на Прикарпатье отправили в Германию для дальнейшего лечения.

Трагедия под Ивано-Франковском

30 сентября вблизи с. Стримба произошел прорыв нефтепровода. Тогда пострадали 9 человек, из которых 5 были госпитализированы, среди них — 2 мальчиков. Двух взрослых и детей с тяжелыми ожогами перевезли из больниц Ивано-Франковска в Центр термической травмы и пластической хирургии Первого медицинского объединения Львова на Львовщине.

Сейчас смотрят

Львовские врачи оказывают помощь

Команда комбустиологов провела сложнейшие операции 35-летнему мужчине, который получил ожоги дыхательных путей и площади тела до 50%. Врачи удалили поврежденные ткани и частично восстановили кожу.

Также они оказали помощь женщине 39 лет, у которой ожоги повредили 30% тела. В центре ей очистили раны, сделали перевязки и подготовили к следующим этапам лечения за рубежом.

Состояние детей было сверхтяжелым: оба мальчика имели ожоги дыхательных путей и многочисленные термические повреждения почти 80% кожи.

Специалисты больницы Святого Николая вместе со специалистами Центра термической травмы и пластической хирургии спасали пациентов в течение четырех дней.

Эвакуация за границу

После стабилизации пострадавших отправили для дальнейшего лечения в Германию. Это удалось осуществить благодаря сотрудничеству Министерства здравоохранения Украины, Врачей без границ / Medecins Sans Frontières, Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Фото: Первое медицинское объединение Львова