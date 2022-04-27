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С оторванными ногами лежали несколько дней на улице – врач о пациентах в Мариуполе

27 апреля 2022, 16:49
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Маріуполь

С первых дней войны в Украине врачи в Мариуполе спасали жизнь людей в сложнейших условиях.

Опытом поделился 27-летний анестезиолог городской больницы №4 Андрей Сербин.

По его словам, в начале марта в больнице не было отопления и электричества, а на улице были минусовые температуры. Поэтому в помещении учреждения было не более 4 градусов тепла.

– Первую девочку я хорошо запомнил. Аня. Был взрыв, автомобильное колесо отбросило и ударило девочку по затылку. Все сразу начали заниматься ребенком. И один из наших молодых травматологов проделал декомпрессионную трепанацию черепа. Операцию, вообще не входящую в его зону профессиональных компетенций, — делится Андрей Сербин.

В больницу привозили людей, с оторванными ногами лежавших несколько дней на улице. Их приносили на дверях, одеялах. У них были значительные кровопотери, поэтому врачи удивлялись, как люди вообще выживали после операций.

Сложнее всего было видеть раненых детей — за все время их было около 15.

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— Пять дней девочка была на аккумуляторных аппаратах искусственной вентиляции легких. Пока работал генератор, врачи их заряжали. Когда один аппарат разряжался, быстро переключали девочку на другой — и так постоянно, — говорится в материале.

Несмотря на столь сложные условия, врачи пытались сделать все возможное для сохранения жизни граждан. И так в течение всего времени войны в Украине. И свою работу они не считают героизмом.

Источник: Свои.City

Фото: Свои.City

Теги
Війна в Україні, Лікарні, Мариуполь
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