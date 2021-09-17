В Украине появилась возможность определять новые штаммы коронавируса у пациентов. В Центре общественного здоровья получили соответствующее оборудование.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

— Убежден, что наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование — это вопрос национальной безопасности. Теперь мы оперативно сможем реагировать на биологические угрозы четко устанавливая источник, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что ранее Украина отправляла образцы на секвенирование в лаборатории Всемирной организации здравоохранения, что занимало определенное время (до месяца).

Также для лабораторных центров в каждой области за бюджетные средства закупили:

58 автоматических станций пробоподготовки для экстракции РНК (выделение из вируса для дальнейшего анализа);

55 приборов для обнаружения возбудителя (амплификации);

четыре роботизированных и автоматизированных системы, которые в автоматическом режиме обеспечивают выполнение этапа экстракции РНК и внесение амплификационной смеси с минимальным привлечением специалистов лаборатории.

Ранее эпидемиолог Людмила Мухарская отметила, что в Украине сложно определить, насколько распространен новый штамм коронавирус Мю и другие варианты. Это связано с нехваткой лабораторий и оборудования для их определения.

По ее словам, для лечения и введения противоэпидемических мер не так важно, какие есть штаммы, потому что все меры лечебного и профилактического характера для всех вариантов вирусов практически одинаковые.