Как сообщили в Министерстве здравоохранения, за 23 месяца большой войны в Украине полностью восстановлено 480 объектов медучреждений и еще 372 объекта восстановлены частично.

Повреждены или разрушены дотла

— В ходе полномасштабной войны в Украине многие объекты украинской медицинской инфраструктуры были повреждены или разрушены дотла российской армией. И РФ продолжает целенаправленно обстреливать и атаковать больницы, поликлиники, амбулатории и роддома, — говорится в сообщении.

Однако, несмотря на войну и новые вызовы для медицинской системы в Украине, продолжаются работы по восстановлению медучреждений.

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Лидеры по восстановлению

Как сообщили в Минздраве, лидерами по количеству восстановленных объектов медучреждений стали Николаевская, Днепропетровская, Киевская, Харьковская, Черниговская области.

В ведомстве отметили, что за почти два года полномасштабной войны враг повредил 1 518 объектов медучреждений и еще 195 объектов разрушил полностью (объекты восстановлению не подлежат).

Наибольшие потери

Наибольшие потери понесли медучреждения Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Киевской и Черниговской областей. В полном объеме получить информацию о Луганской области пока невозможно.

Кроме того, как напомнили в Минздраве, российская армия повредила 103 автомобиля экстренной медицинской помощи, 125 захватила и 253 автомобиля уничтожила.

Фото: восстановленный роддом в Чернигове, Минздрав