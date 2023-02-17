Ученые Стэнфордского университета в ходе исследования выяснили, что за последние 30 лет мужские пенисы выросли в длину на четверть и очень этим обеспокоены.

Исследователи опасаются, что более длинные пенисы могут быть связаны с мужским бесплодием.

Метанализ, проведенный учеными, показал, что в период с 1992 по 2021 годы длина пениса в эрегированном состоянии увеличилась на 25% — с 4,8 до 6 дюймов (с 12 до 15 см).

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Хотя это может показаться желанием каждого мужчины, команда из Стэнфорда обеспокоена тем, что это может быть связано с воздействием химических веществ, малоподвижным образом жизни и нездоровой пищей.

Эти факторы окружающей среды и образа жизни также объясняют быстрое снижение коэффициента фертильности за тот же период.

В ходе научной работы ученые собрали сведения из 75 исследований, проведенных в период с 1942 по 2021 год. Всего были включены измерения 55 761 мужского полового члена, а также данные о его длине в различных состояниях: вялом, растянутом вялом или эрегированном состоянии.

Исследователи ожидали, что длина полового члена со временем уменьшится. Но…

— Любое общее изменение в развитии вызывает тревогу, потому что наша репродуктивная система является одной из самых важных частей биологии человека, — говорит профессор урологии Стэнфорда Майкл Айзенберг.

По его словам, если мы наблюдаем такие быстрые изменения, это означает, что с нашими телами происходит что-то мощное.

Хотя это исследование было сосредоточено только на длине и не изучало причины увеличения и влияние размера на фертильность, ученые опасаются, что это подчеркивает риски, связанные с длинным пенисом. Ведь длина полового члена во многом связана с репродуктивными гормонами эндокринной системы.

Профессор Айзенберг опасается, что увеличение длины может быть связано с воздействием вредных химических веществ.

Он также призвал к исследованию изменений женской репродуктивной системы в последние годы. Поскольку некоторые эксперты отмечают, что диета с высоким содержанием жиров и малоподвижный образ жизни многих молодых девушек приводят к тому, что они достигают половой зрелости раньше, чем в предыдущих поколениях.