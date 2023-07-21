Одесские правоохранители разоблачили на взятке врача одной из офтальмологических клиник Одессы.

Призывнику, который пришел в медучреждение на обследование во время прохождения ВВК, офтальмолог дала понять, что в случае предоставления ей 5 тыс. долларов США, она составит акт обследования здоровья мужчины, в котором отметит болезнь, дающую право на получение отсрочки от призыва в ряды Вооруженных Сил Украины.

Врача задержали на рабочем месте после того, как она предоставила призывнику акт обследования состояния здоровья, и получила от него обусловленную ею плату.

Противоправные действия медика задокументировали следователи следственного управления ГУНП в Одесской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

В ходе неотложного обыска правоохранители изъяли деньги, полученные врачом противоправным способом, и выданные ею медицинские заключения.

Фигурантке сообщили о подозрении в преступлении, которое квалифицируется по ч. 3 ст. 354 Уголовного кодекса Украины и наказывается штрафом от 4250 до 8500 гривен, или общественными работами на срок от ста до двухсот часов, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

— Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения, — отметила начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности Ирина Городник.

Следствие продолжается.

Источник и фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області