За время войны в Украине есть потери среди врачей и разрушения учреждений здравоохранения.

О них в эфире единого телемарафона сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

— Шесть медиков погибли, более 30 получили тяжелые ранения, разбиты полностью 70 карет скорой помощи, — говорит Михаил Радуцкий.

По его словам, под обстрелами оказались и больницы.

— 274 больницы попали под обстрел, шесть — разрушены, — добавил он.

Война в Украине продолжается уже больше месяца. 24 февраля Россия подло вторглась по разным направлениям и начала обстреливать мирные города. Из-за этого значительные потери понесла инфраструктура городов. Оккупанты обстреливали не только военные объекты, но и предприятия, административные здания, школы, детские сады, роддомы, больницы, жилые кварталы городов.

Это привело к смерти среди мирного населения, значительное количество украинцев получили ранения.

Источник: Телемарафон UAРазом