Начиная с 24 февраля, украинцы оформили 1 млн электронных больничных. Благодаря работе электронной системы здравоохранения, часть электронных документов была открыта дистанционно.
Об этом Объединенном эфире украинских телеканалов заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
— Война не отразилась на качестве предоставления цифровых медицинских услуг, — отметила Мария Карчевич.
По ее словам, в отношении электронных больничных Минздравом был найден способ, как улучшить этот сервис с учетом того факта, что более миллиона украинцев сегодня стали вынужденными переселенцами. То есть было разрешено в некоторых случаях оформлять больничные дистанционно.
Сообщается, что таким образом Минздрав упростил оформление больничных для граждан Украины, которые из-за войны были вынуждены выехать в другие страны и стали временно нетрудоспособными за рубежом.
Речь идет, прежде всего, о таких категориях:
- заболевание или травма общего характера;
- уход за больным ребенком;
- беременность и роды;
- ортопедическое протезирование.
В целом с первого дня войны Фонд социального страхования выплатил 4 млрд гривен по больничным и декретным. Совокупно помощь получили более 800 тыс. человек.