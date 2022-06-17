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За время войны: украинцы оформили 1 млн электронных больничных и получили 4 млрд грн соцвыплат

17 июня 2022, 11:23
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Начиная с 24 февраля, украинцы оформили 1 млн электронных больничных. Благодаря работе электронной системы здравоохранения, часть электронных документов была открыта дистанционно.

Об этом Объединенном эфире украинских телеканалов заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

— Война не отразилась на качестве предоставления цифровых медицинских услуг, — отметила Мария Карчевич.

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По ее словам, в отношении электронных больничных Минздравом был найден способ, как улучшить этот сервис с учетом того факта, что более миллиона украинцев сегодня стали вынужденными переселенцами. То есть было разрешено в некоторых случаях оформлять больничные дистанционно.

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Сообщается, что таким образом Минздрав упростил оформление больничных для граждан Украины, которые из-за войны были вынуждены выехать в другие страны и стали временно нетрудоспособными за рубежом.

Речь идет, прежде всего, о таких категориях:

  • заболевание или травма общего характера;
  • уход за больным ребенком;
  • беременность и роды;
  • ортопедическое протезирование.

В целом с первого дня войны Фонд социального страхования выплатил 4 млрд гривен по больничным и декретным. Совокупно помощь получили более 800 тыс. человек.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні Лікарняні МОЗ Украины
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