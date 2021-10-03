По состоянию на утро 3 октября, за последние сутки на территории Киева 220 местных жителей заболели коронавирусом, среди них есть дети в возрасте от одного года.

Кто заболел за сутки

123 женщины в возрасте от 19 до 95 лет;

78 мужчин в возрасте от 19 до 85 лет;

13 девочек от 11 месяцев до 16 лет;

шесть мальчиков от одного года до 14 лет.

Больше всего больных зафиксировали в Дарницком (67), Оболонском (36) и Деснянском (30) районах. Всего за все время пандемии 235 816 киевлян заболели опасным вирусом.

За последние сутки 10 жителей столицы умерли от осложнений Covid-19. Всего 5 438 украинцев не смогли преодолеть заболевание.

24 больных коронавирусом госпитализировали в медицинские учреждения. Еще 186 человек госпитализировали в больницы с подозрением на Covid-19 и пневмонии.

За последние сутки 34 жителям Киева удалось побороть болезнь. За все время пандемии 221 410 жителей столицы выздоровели от коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения, ситуация с коронавирусом в Украине остается сложной. За сутки заболели 7 967 граждан, еще 3,3 тыс. человек госпитализировали в больницы.

МОЗ Украины призывает украинцев соблюдать социальную дистанцию, носить медицинские маски и вакцинироваться против коронавируса.