За сутки в Украине зафиксировали 1 379 новых случаев Covid-19

По состоянию на утро воскресенья, 5 сентября, в Украине зафиксировано 1 379 случаев заражения коронавирусом.

Таким образом с начала пандемии уже зафиксировано 2 297 534 случаев заражения Covid-19.

Кроме того, за минувшие сутки 17 человек скончались от осложнений коронавируса, а всего с начала эпидемии умерли 53 983 украинцев.

Побороть болезнь за все время удалось 2 212 720 людям, за 24 часа – 407.

Всего в Украине провели 12 097 306 тестирований методом ПЦР в течение суток – 16 146.

Больше всего зараженных зафиксировано в Харьковской (144), Днепропетровской(132), и Черновицкой (124) областях, а также в городе Киев (141).

Статистика в регионах