За сутки в Украине зафиксировали 1 379 новых случаев Covid-19

По состоянию на утро воскресенья, 5 сентября, в Украине зафиксировано 1 379 случаев заражения коронавирусом.
Таким образом с начала пандемии уже зафиксировано 2 297 534 случаев заражения Covid-19.
Кроме того, за минувшие сутки 17 человек скончались от осложнений коронавируса, а всего с начала эпидемии умерли 53 983 украинцев.
Побороть болезнь за все время удалось 2 212 720 людям, за 24 часа – 407.
Всего в Украине провели 12 097 306 тестирований методом ПЦР в течение суток – 16 146.
Больше всего зараженных зафиксировано в Харьковской (144), Днепропетровской(132), и Черновицкой (124) областях, а также в городе Киев (141).
Статистика в регионах
- г. Киев — 141;
- Винницкая область — 46;
- Волынская область — 19;
- Днепропетровская область — 132;
- Донецкая область — 45;
- Житомирская область — 70;
- Закарпатская область — 3;
- Запорожская область — 81;
- Ивано-Франковская область – 35;
- Киевская область — 41;
- Кировоградская область — 18;
- Луганская область — 13;
- Львовская область — 60;
- Николаевская область — 18;
- Одесская область — 90;
- Полтавская область — 27;
- Ровенская область — 27;
- Сумская область — 39;
- Тернопольская область — 54;
- Харьковская область — 144;
- Херсонская область — 63;
- Хмельницкая область — 45;
- Черкасская область — 20;
- Черновицкая область — 124;
- Черниговская область — 24.
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