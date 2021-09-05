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За сутки в Украине зафиксировали 1 379 новых случаев Covid-19

5 сентября, 08:43 Дмитро Кудрявцев
коронавирус

По состоянию на утро воскресенья, 5 сентября, в Украине зафиксировано 1 379 случаев заражения коронавирусом.

Таким образом с начала пандемии уже зафиксировано 2 297 534 случаев заражения Covid-19.

Кроме того, за минувшие сутки 17 человек скончались от осложнений коронавируса, а всего с начала эпидемии умерли 53 983 украинцев.

Побороть болезнь за все время удалось 2 212 720 людям, за 24 часа – 407.

Всего в Украине провели 12 097 306 тестирований методом ПЦР в течение суток – 16 146.

Больше всего зараженных зафиксировано в Харьковской (144), Днепропетровской(132), и Черновицкой (124) областях, а также в городе Киев (141).

Статистика в регионах

  • г. Киев — 141;
  • Винницкая область — 46;
  • Волынская область — 19;
  • Днепропетровская область — 132;
  • Донецкая область — 45;
  • Житомирская область — 70;
  • Закарпатская область — 3;
  • Запорожская область — 81;
  • Ивано-Франковская область – 35;
  • Киевская область — 41;
  • Кировоградская область — 18;
  • Луганская область — 13;
  • Львовская область — 60;
  • Николаевская область — 18;
  • Одесская область — 90;
  • Полтавская область — 27;
  • Ровенская область — 27;
  • Сумская область — 39;
  • Тернопольская область — 54;
  • Харьковская область — 144;
  • Херсонская область — 63;
  • Хмельницкая область — 45;
  • Черкасская область — 20;
  • Черновицкая область — 124;
  • Черниговская область — 24.
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