По состоянию на утро 4 сентября, в Украине зафиксировали 2 614 новых случаев коронавируса (среди них 196 детей и 46 медицинских работников). За все время пандемии 2 296 155 украинцев заболели Covid-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.

За 24 часа в больницы госпитализировали 824 человека, умерли 44 украинца и выздоровели 1 447 граждан. За все время пандемии в Украине от последствий опасного заболевания умерли 53 966 человек, однако смогли выздороветь 2 212 313 граждан.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза)

Киев — 339/17944

Винницкая — 63/4241

Волынская — 46/2054

Днепропетровская — 173/11526

Донецк — 131/4419

Житомирская — 76/4088

Закарпатская — 31/2126

Запорожская — 79/4589

Ивано-Франковская — 72/2514

Киевская — 138/6933

Кировоградская — 17/1966

Луганская — 85/2171

Львовская — 183/7582

Николаевская — 39/2662

Одесская — 208/3414

Полтавская — 79/743

Ровенская — 71/2326

Сумская — 26/4176

Тернопольская — 52/2015

Харьковская — 216/8435

Херсонская — 67/3344

Хмельницкая — 78/4698

Черкасская — 58/4504

Черновицкая — 193/1955

Черниговская — 94/3240

За сутки осуществили 56 850 тестирований (в частности, 25 637 методом ПЦР и 7 979 методом ИФА) и 23 234 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время в Украине провели 12 081 160 тестирований.