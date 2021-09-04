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За сутки в Украине зафиксировали 2 614 новых случаев Covid-19

4 сентября, 08:12 Юлія Захарченко
За сутки в Украине зафиксировали 2 614 новых случаев Covid-19
Источник: Depositphotos

По состоянию на утро 4 сентября, в Украине зафиксировали 2 614 новых случаев коронавируса (среди них 196 детей и 46 медицинских работников). За все время пандемии 2 296 155 украинцев заболели Covid-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.

За 24 часа в больницы госпитализировали 824 человека, умерли 44 украинца и выздоровели 1 447 граждан. За все время пандемии в Украине от последствий опасного заболевания умерли 53 966 человек, однако смогли выздороветь 2 212 313 граждан.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза)

Киев — 339/17944
Винницкая — 63/4241
Волынская — 46/2054
Днепропетровская — 173/11526
Донецк — 131/4419
Житомирская — 76/4088
Закарпатская — 31/2126
Запорожская — 79/4589
Ивано-Франковская — 72/2514
Киевская — 138/6933
Кировоградская — 17/1966
Луганская — 85/2171
Львовская — 183/7582
Николаевская — 39/2662
Одесская — 208/3414
Полтавская — 79/743
Ровенская — 71/2326
Сумская — 26/4176
Тернопольская — 52/2015
Харьковская — 216/8435
Херсонская — 67/3344
Хмельницкая — 78/4698
Черкасская — 58/4504
Черновицкая — 193/1955
Черниговская — 94/3240

За сутки осуществили 56 850 тестирований (в частности, 25 637 методом ПЦР и 7 979 методом ИФА) и 23 234 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время в Украине провели 12 081 160 тестирований.

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Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , Коронавірус у Києві
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