По состоянию на утро 23 августа, за последние сутки в Украине зафиксировали 610 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 33 детей и трое медицинских работников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

За сутки в лечебные учреждения госпитализировали 425 человек, 17 украинцам не удалось побороть болезнь, однако выздоровели 434 граждан.

За все время пандемии в Украине 2 275 171 человек заболел Covid-19. 2 201 433 украинцев смогли преодолеть коронавирус, а 53 474 граждан умерли от осложнений опасного заболевания.

Случаев в областях/иммунизированы (2 доза)

Киев — 164/4685

Винницкая — 35/613

Волынская — 5/492

Днепропетровская — 44/2216

Донецк — 9/357

Житомирская — 19/733

Закарпатская — 4/459

Запорожская — 39/516

Ивано-Франковская — 13/717

Киевская — 3/1835

Кировоградская — 1/362

Луганская — 14/321

Львовская — 25/1662

Николаевская — 13/549

Одесская — 51/3681

Полтавская — 10/1284

Ровенская — 7/695

Сумская — 18/500

Тернопольская — 29/1222

Харьковская — 18/888

Херсонская — 29/778

Хмельницкая — 0/633

Черкасская — 4/1322

Черновицкая — 52/811

Черниговская — 4/794

За сутки осуществили 19 631 тестирование (10 642 методом ПЦР, 1 493 методом ИФА) и 7 496 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине провели 11 827 261 ПЦР-тестирований.