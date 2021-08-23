По состоянию на утро 23 августа, за последние сутки в Украине зафиксировали 610 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 33 детей и трое медицинских работников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.
За сутки в лечебные учреждения госпитализировали 425 человек, 17 украинцам не удалось побороть болезнь, однако выздоровели 434 граждан.
За все время пандемии в Украине 2 275 171 человек заболел Covid-19. 2 201 433 украинцев смогли преодолеть коронавирус, а 53 474 граждан умерли от осложнений опасного заболевания.
Случаев в областях/иммунизированы (2 доза)
Киев — 164/4685
Винницкая — 35/613
Волынская — 5/492
Днепропетровская — 44/2216
Донецк — 9/357
Житомирская — 19/733
Закарпатская — 4/459
Запорожская — 39/516
Ивано-Франковская — 13/717
Киевская — 3/1835
Кировоградская — 1/362
Луганская — 14/321
Львовская — 25/1662
Николаевская — 13/549
Одесская — 51/3681
Полтавская — 10/1284
Ровенская — 7/695
Сумская — 18/500
Тернопольская — 29/1222
Харьковская — 18/888
Херсонская — 29/778
Хмельницкая — 0/633
Черкасская — 4/1322
Черновицкая — 52/811
Черниговская — 4/794
За сутки осуществили 19 631 тестирование (10 642 методом ПЦР, 1 493 методом ИФА) и 7 496 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине провели 11 827 261 ПЦР-тестирований.