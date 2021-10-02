По состоянию на утро 2 октября, за последние сутки на территории Украины зафиксировали 11 809 новых случаев коронавируса (из них детей — 1 104, медработников — 235). За все время пандемии в Украине 2 447 222 людей заболели Covid-19.

За 24 часа в медицинские учреждения госпитализировали 2 692 украинцев. В стране за сутки зафиксировали 203 летальных случаев от опасного заболевания. Однако выздоровели 3 469 граждан.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 159), Львовской (1 102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.

Случаев в областях/полностью вакцинированы

Киев — 534/6326

Винницкая — 222/2585

Волынская — 286/944

Днепропетровская — 965/5439

Донецк — 669/2351

Житомирская — 409/1991

Закарпатская — 135/1491

Запорожская — 692/2157

Ивано-Франковская — 242/1316

Киевская — 417/3291

Кировоградская — 61/1132

Луганская — 372/937

Львовская — 1102/3261

Николаевская — 347/1355

Одесская — 762/2286

Полтавская — 292/2268

Ровенская — 431/946

Сумская — 338/2055

Тернопольская — 336/942

Харьковская — 1159/5091

Херсонская — 469/1412

Хмельницкая — 320/1905

Черкасская — 374/1806

Черновицкая — 585/1437

Черниговская — 290/1679

За все время пандемии в Украине 2 447 222 людей заболели коронавирусом. 2 261 924 граждан смогли преодолеть опасное заболевание, однако 56 649 украинцев умерли от осложнений Covid-19.