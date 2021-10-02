По состоянию на утро 2 октября, за последние сутки на территории Украины зафиксировали 11 809 новых случаев коронавируса (из них детей — 1 104, медработников — 235). За все время пандемии в Украине 2 447 222 людей заболели Covid-19.
За 24 часа в медицинские учреждения госпитализировали 2 692 украинцев. В стране за сутки зафиксировали 203 летальных случаев от опасного заболевания. Однако выздоровели 3 469 граждан.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 159), Львовской (1 102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.
Случаев в областях/полностью вакцинированы
Киев — 534/6326
Винницкая — 222/2585
Волынская — 286/944
Днепропетровская — 965/5439
Донецк — 669/2351
Житомирская — 409/1991
Закарпатская — 135/1491
Запорожская — 692/2157
Ивано-Франковская — 242/1316
Киевская — 417/3291
Кировоградская — 61/1132
Луганская — 372/937
Львовская — 1102/3261
Николаевская — 347/1355
Одесская — 762/2286
Полтавская — 292/2268
Ровенская — 431/946
Сумская — 338/2055
Тернопольская — 336/942
Харьковская — 1159/5091
Херсонская — 469/1412
Хмельницкая — 320/1905
Черкасская — 374/1806
Черновицкая — 585/1437
Черниговская — 290/1679
За все время пандемии в Украине 2 447 222 людей заболели коронавирусом. 2 261 924 граждан смогли преодолеть опасное заболевание, однако 56 649 украинцев умерли от осложнений Covid-19.