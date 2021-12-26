По состоянию на утро 26 декабря, за последние сутки в Украине зафиксировали 2 810 новых случаев коронавируса (из них детей – 240, медработников – 30). За весь период пандемии 3 645 124 украинца заболели Covid-19.

За день в медицинские учреждения госпитализировали 1 832 человек, еще 138 граждан умерли от последствий опасного заболевания, а 4 279 украинцев смогли выздороветь от Covid-19.

За все время пандемии в Украине 3 645 124 граждан заболели коронавирусом, а 94 838 человек не смогли преодолеть вирус. Однако 3 428 212 людей смогли сохранить свое здоровье и жизнь.

Случаев/вакцинированных двумя дозами

Киев – 251/951

Винницкая – 111/660

Волынская – 126/589

Днепропетровская – 167/1394

Донецкая – 120/461

Житомирская – 172/377

Закарпатская – 84/513

Запорожская – 51/672

Ивано-Франковская – 135/1169

Киевская – 196/1200

Кировоградская – 70/625

Луганская – 6/264

Львовская – 164/717

Николаевская – 82/590

Одесская – 117/1637

Полтавская – 90/995

Ровенская – 86/914

Сумская – 106/219

Тернопольская – 133/772

Харьковская – 95/1541

Херсонская – 22/664

Хмельницкая – 123/147

Черкасская – 150/759

Черновицкая – 67/729

Черниговская – 85/157

За сутки 28 258 украинцев вакцинировались против коронавируса. Первую прививку сделали 9 190 человек, вторую — 18 716 граждан, дополнительную — 104 жителя, а ревакцинальную — 248 украинцев.

С начала кампании вакцинации в Украине 14 583 761 человек иммунизировался от опасной болезни. Первую дозу получили 14 583 759 людей, две – 13 393 627 граждан, дополнительную – 2 022 жителя, а ревакцинальную – 615 украинцев. За все время медицинские работники сделали 27 980 023 прививки.