По состоянию на утро 26 декабря, за последние сутки в Украине зафиксировали 2 810 новых случаев коронавируса (из них детей – 240, медработников – 30). За весь период пандемии 3 645 124 украинца заболели Covid-19.
За день в медицинские учреждения госпитализировали 1 832 человек, еще 138 граждан умерли от последствий опасного заболевания, а 4 279 украинцев смогли выздороветь от Covid-19.
За все время пандемии в Украине 3 645 124 граждан заболели коронавирусом, а 94 838 человек не смогли преодолеть вирус. Однако 3 428 212 людей смогли сохранить свое здоровье и жизнь.
Случаев/вакцинированных двумя дозами
Киев – 251/951
Винницкая – 111/660
Волынская – 126/589
Днепропетровская – 167/1394
Донецкая – 120/461
Житомирская – 172/377
Закарпатская – 84/513
Запорожская – 51/672
Ивано-Франковская – 135/1169
Киевская – 196/1200
Кировоградская – 70/625
Луганская – 6/264
Львовская – 164/717
Николаевская – 82/590
Одесская – 117/1637
Полтавская – 90/995
Ровенская – 86/914
Сумская – 106/219
Тернопольская – 133/772
Харьковская – 95/1541
Херсонская – 22/664
Хмельницкая – 123/147
Черкасская – 150/759
Черновицкая – 67/729
Черниговская – 85/157
За сутки 28 258 украинцев вакцинировались против коронавируса. Первую прививку сделали 9 190 человек, вторую — 18 716 граждан, дополнительную — 104 жителя, а ревакцинальную — 248 украинцев.
С начала кампании вакцинации в Украине 14 583 761 человек иммунизировался от опасной болезни. Первую дозу получили 14 583 759 людей, две – 13 393 627 граждан, дополнительную – 2 022 жителя, а ревакцинальную – 615 украинцев. За все время медицинские работники сделали 27 980 023 прививки.