По состоянию на утро 4 сентября, в Киеве зафиксировали 339 подтвержденных случаев коронавируса. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (62), Деснянском (63) и Дарницком (45) районах.

Кто заболел за сутки

181 женщина в возрасте от 18 до 86 лет;

132 мужчин в возрасте от 19 до 89 лет;

11 девочек от 20 дней до 17 лет;

15 мальчиков от 2 до 17 лет.

За весь период пандемии 225 461 украинец заболел Covid-19. К счастью, за сутки никто не умер в результате осложнений опасного вируса. Однако всего зарегистрировали 5 285 летальных случаев.

За 24 часа 26 больных коронавирусом госпитализировали в медицинские учреждения. Еще 52 граждан госпитализировали в больницы с подозрением на Covid-19 и пневмонии.

За сутки 423 жителей Киева смогли преодолеть опасное заболевание. Всего 216 900 людей вылечились от болезни.

Однако статистика коронавируса в Украине оставляет желать лучшего. За эти сутки 2 614 человек заболели Covid-19, среди них — 196 детей и 46 медработников.

За все время пандемии 53 966 человек умерли от опасного вируса. Министерство здравоохранения призывает украинцев соблюдать социальную дистанцию, носить медицинские маски и вакцинироваться против Covid-19.