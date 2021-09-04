По состоянию на утро 4 сентября, в Киеве зафиксировали 339 подтвержденных случаев коронавируса. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (62), Деснянском (63) и Дарницком (45) районах.
Кто заболел за сутки
- 181 женщина в возрасте от 18 до 86 лет;
- 132 мужчин в возрасте от 19 до 89 лет;
- 11 девочек от 20 дней до 17 лет;
- 15 мальчиков от 2 до 17 лет.
За весь период пандемии 225 461 украинец заболел Covid-19. К счастью, за сутки никто не умер в результате осложнений опасного вируса. Однако всего зарегистрировали 5 285 летальных случаев.
За 24 часа 26 больных коронавирусом госпитализировали в медицинские учреждения. Еще 52 граждан госпитализировали в больницы с подозрением на Covid-19 и пневмонии.
За сутки 423 жителей Киева смогли преодолеть опасное заболевание. Всего 216 900 людей вылечились от болезни.
Однако статистика коронавируса в Украине оставляет желать лучшего. За эти сутки 2 614 человек заболели Covid-19, среди них — 196 детей и 46 медработников.
За все время пандемии 53 966 человек умерли от опасного вируса. Министерство здравоохранения призывает украинцев соблюдать социальную дистанцию, носить медицинские маски и вакцинироваться против Covid-19.