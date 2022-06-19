Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил мариупольских врачей орденом “За заслуги” ІІІ степени. Их отметили за героическое спасение жителей во время обстрелов города.
Об этом сообщается в Telegram-канале Марипольского городского совета.
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— Врачи ценой собственной жизни спасали мариупольцев под постоянными обстрелами оккупантов. Были всегда рядом — в операционных или в подвалах. Мы всегда будем помнить их поступок. Это настоящий пример мужества и героизма, — отметил мэр города Вадим Бойченко.
Сообщается, что награды присвоены медикам Мариупольской городской больницы №4 — Сергею Власюку, Андрею Гнатюку и Анатолию Казанцеву.
Источник: Мариупольский горсовет
Фото: Офис Президента