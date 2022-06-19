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За героическое спасение людей во время обстрелов: посмертная награда врачам Мариуполя от Президента Украины

19 июня 2022, 13:59
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил мариупольских врачей орденом “За заслуги” ІІІ степени. Их отметили за героическое спасение жителей во время обстрелов города.

Об этом сообщается в Telegram-канале Марипольского городского совета.

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— Врачи ценой собственной жизни спасали мариупольцев под постоянными обстрелами оккупантов. Были всегда рядом — в операционных или в подвалах. Мы всегда будем помнить их поступок. Это настоящий пример мужества и героизма, — отметил мэр города Вадим Бойченко.

Сообщается, что награды присвоены медикам Мариупольской городской больницы №4 — Сергею Власюку, Андрею Гнатюку и Анатолию Казанцеву.

Источник: Мариупольский горсовет

Фото: Офис Президента

Теги
Війна в Україні Владимир Зеленский Владимир Зеленский Мариуполь Медики Нагорода
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