В столичном спальном районе Оболонь команда водолазов успела спасти 17-летнего парня, который чуть не утонул на местном пляже.

Об этом киевляне рассказали в одной из популярных Facebook-групп Оболонского района Киева.

Информацию подтвердили и в столичном Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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— 20 июня в 17.30 в киевскую службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Приречной, на заливе Собачье Устье, исчез из поля зрения матери 17-летний подросток, — говорится в сообщении спасателей.

По их словам, на место немедленно прибыли водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Во время поисковых работ на ориентировочной расстоянии 600 м от места вызова и на расстоянии 40 м от берега спасатели заметили разыскиваемого подростка, который уже не мог самостоятельно держаться на поверхности воды и по внешним признакам тонул.

К нему сразу был направлен водолаз со спасательным снаряжением.

Потерпевший 2004 года рождения был спасен, поднят на борт катера и передан матери и врачам для осмотра.

Оказать первую помощь в критической ситуации без предварительной подготовки получится не у всех. Нужно не только знать правила оказания первой помощи, но и вовремя распознать опасность.

Но в момент опасности вы можете всегда взять на себя ту ответственность, которая вам по силам, опираясь на свои знания.

Источник: Моя Оболонь