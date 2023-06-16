Искусственный интеллект прогнозирует риск смертности в ближайшие сроки с точностью до 85%, утверждают разработчики методики в США.

Исследовании ученых Нью-Йоркского университета доказало, что можно научить искусственный интеллект (ИИ) делать прогнозы относительно состояния пациентов на основе медицинских записей.

Для этого достаточно грамотно структурировать данные, такие как УЗИ и результаты анализов. Ведь главная проблема любых врачебных прогнозов заключается в том, что два разных врача могут по-разному описывать и трактовать симптомы и лечение одного пациента.

Чтобы научить ИИ-врача избегать подобных ошибок, исследователи добавили в его базу данных миллионы медицинских заметок, написанных врачами для более 380 000 пациентов. Это составило примерно 4,1 миллиарда слов.

После обучения ИИ правильно определил 85% пациентов, которые умрут в больнице.

ИИ-врач также превзошел прогноз шести опытных врачей, которым было поручено спрогнозировать вероятность повторной госпитализации 20 пациентов. Точность врачей составила 62,8%, а ИИ — 77,8%.

Кроме США ИИ используют и в Великобритании. Там ИИ достаточно посмотреть на сканирование сетчатки глаза, чтобы определить риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациента.

Другой искусственный интеллект может предсказать риск рецидива меланомы, просто глядя на фотографии первичного рака кожи.