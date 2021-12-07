Сегодня, 7 декабря, Киевский городской совет одобрил решение, проект которого был ранее инициирован мэром Киева Виталием Кличко. Речь идет о выплате дополнительных премий медицинским работникам столицы.

Сообщение об этом размещено на официальном сайте Киевского городского совета.

— Спасибо комиссиям за оперативное рассмотрение этого решения. Именно медики сегодня спасают здоровье и жизнь киевлян, отражают атаки коронавируса волна за волной, — отметил в своем выступлении на заседании Киевсовета Виталий Кличко.

Он отметил, что город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медработников. Дополнительные выплаты они получат уже в этом месяце.

По его словам, выплаты получат медицинские работники Киева первого и второго звена:

врачи – по 10 тыс. грн.

средний медицинский персонал – по 8 тыс.

младший медперсонал – по 6 тыс.

Сообщается, что проект решения о дополнительных премиях медработникам городской голова Киева подал в Киевсовет на прошлой неделе. В преамбуле документа говорится, в частности, о том, что медики заслужили эти премии за настоящий героизм в преодолении пандемии и проведении кампании по вакцинации.