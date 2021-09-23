За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 7 866 человек. Из них 667 детей и 175 медработников.

Выздоровели за сутки – 2 305 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 123 человека.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 070 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), в г. Киев (467) и Днепропетровской (456) областях.

г. Киев — 467;

Винницкая область — 179;

Волынская область — 238;

Днепропетровская область — 456;

Донецкая область — 520;

Житомирская область — 396;

Закарпатская область — 83;

Запорожская область — 348;

Ивано-Франковская область — 252;

Киевская область — 193;

Кировоградская область — 46;

Луганская область — 333;

Львовская область — 685;

Николаевская область — 175;

Одесская область — 407;

Полтавская область — 195;

Ровенская область — 273;

Сумская область — 297;

Тернопольская область — 221;

Харьковская область — 839;

Херсонская область — 257;

Хмельницкая область — 385;

Черкасская область — 171;

Черновицкая область — 302;

Черниговская область — 185.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 2 370 425 человек.

Умерло – 55 284 человека.

Выздоровело – 2 237 973 человека.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 6 527 042 человека, из них получили одну дозу – 6 527 040 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 299 317 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 11 826 357 прививок.