За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 7 866 человек. Из них 667 детей и 175 медработников.
Выздоровели за сутки – 2 305 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 123 человека.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 070 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), в г. Киев (467) и Днепропетровской (456) областях.
- г. Киев — 467;
- Винницкая область — 179;
- Волынская область — 238;
- Днепропетровская область — 456;
- Донецкая область — 520;
- Житомирская область — 396;
- Закарпатская область — 83;
- Запорожская область — 348;
- Ивано-Франковская область — 252;
- Киевская область — 193;
- Кировоградская область — 46;
- Луганская область — 333;
- Львовская область — 685;
- Николаевская область — 175;
- Одесская область — 407;
- Полтавская область — 195;
- Ровенская область — 273;
- Сумская область — 297;
- Тернопольская область — 221;
- Харьковская область — 839;
- Херсонская область — 257;
- Хмельницкая область — 385;
- Черкасская область — 171;
- Черновицкая область — 302;
- Черниговская область — 185.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 370 425 человек.
- Умерло – 55 284 человека.
- Выздоровело – 2 237 973 человека.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 6 527 042 человека, из них получили одну дозу – 6 527 040 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 299 317 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 11 826 357 прививок.