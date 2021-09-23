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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 7 866 новых случаев Covid-19

23 сентября, 08:13 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 7 866 человек. Из них 667 детей и 175 медработников.

Выздоровели за сутки – 2 305 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 123 человека.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 070 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), в г. Киев (467) и Днепропетровской (456) областях.

  • г. Киев — 467;
  • Винницкая область — 179;
  • Волынская область — 238;
  • Днепропетровская область — 456;
  • Донецкая область — 520;
  • Житомирская область — 396;
  • Закарпатская область — 83;
  • Запорожская область — 348;
  • Ивано-Франковская область — 252;
  • Киевская область — 193;
  • Кировоградская область — 46;
  • Луганская область — 333;
  • Львовская область — 685;
  • Николаевская область — 175;
  • Одесская область — 407;
  • Полтавская область — 195;
  • Ровенская область — 273;
  • Сумская область — 297;
  • Тернопольская область — 221;
  • Харьковская область — 839;
  • Херсонская область — 257;
  • Хмельницкая область — 385;
  • Черкасская область — 171;
  • Черновицкая область — 302;
  • Черниговская область — 185.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 370 425 человек.
  • Умерло –  55 284 человека.
  • Выздоровело – 2 237 973 человека.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 6 527 042 человека, из них получили одну дозу – 6 527 040 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 299 317 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 11 826 357 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , статистика
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