Министерство здравоохранения Украины проинформировало о статистических данных относительно заболеваемости коронавирусной инфекцией в период с 10 по 16 октября 2022 года.

Сообщается, что за минувшую неделю зафиксировано 22 914 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, из них детей – 2 439, медработников — 456.

Вакцинированы против смертельно опасного вируса 104 637 человек, из них 7,1% составляют первые дозы, 4,8% — вторые дозы, 75,1% — первые бустерные дозы, 13,1% — вторые бустерные дозы.

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Также за прошедшую неделю:

госпитализировано — 4 797 человек;

летальных исходов – 203;

выздоровело — 34 576 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 5 279 346 человек;

выздоровело — 5 095 437 человека;

летальных исходов — 109 819;

проведено тестирований (методом ПЦР и экспресс) – 32 495 903.

С начала вакцинальной кампании привито 16 146 963 человека, из них две дозы получили 15 337 754 человека, первую бустерную дозу – 2 517 241, вторую бустерную дозу – 75 231 украинец.

Важно, что почти 809 тыс. человек не получили вторую дозу, а более 12,8 млн – первую бустерную дозу.