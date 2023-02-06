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За минувшую неделю в Киеве зарегистрировано свыше 7,3 тыс. новых случаев гриппа и ОРВИ

6 февраля 2023, 15:46
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
За минувшую неделю в Киеве зарегистрировано свыше 7,3 тыс. новых случаев гриппа и ОРВИ
Источник: Depositphotos

В Киеве в течение минувшей недели было зарегистрировано 7 336 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 68,7%.

Об этом сообщили в ГУ “Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава”.

В целом в Киеве наблюдается снижение заболеваемости на 7,9% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет взрослого населения. В частности, заболели 3 404 ребенка (рост на 9,3%) и 3 962 взрослых (снижение на 18,9%).

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В структуре заболеваемости дети составляют 46,2% от общего количества (на прошлой неделе – 38,9%). Заболеваемость среди школьников выросла на 16,3%: зарегистрировано 1 468 случаев.

По сравнению с предыдущей неделей выросли показатели госпитализации. В больницы за последнюю неделю попали 228 человек, из которых 62 – дети.

Источник
КГГА
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