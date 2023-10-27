Зимой в окрестностях Бахмута аэроразведчик Дмитрий Устименко с побратимами 12 суток под круглосуточными обстрелами удерживал позиции.

Интенсивность боев не давала поднять голову или просто передохнуть. Именно в тот день, когда ребят должны были заменить бойцы из другой бригады, Дмитрия ранило. Не случайной пулей, или обломком мины, снаряда. За ним персонально охотился оператор вражеского ПТУРа.

Дмитрий только отошел на 10 метров от позиции, как увидел, что прямо на него летит противотанковая управляемая ракета.

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— Начинаю убегать вправо и вижу, как снаряд меняет траекторию, убегаю влево — он снова меняет траекторию, на последнем маневре таки догнал меня, — вспоминает воин.

Он находит в себе силы еще и шутить. Говорит, гордится тем, что насколько достал оккупантов, что на него одного потратили ПТУР.

Дмитрий Устименко — 28-летний айтишник из Полтавы. До полномасштабного вторжения опыта военной службы не имел, а держать бойцам восточный фронт помогал волонтерством.

Но когда началась большая война, сразу пошел в военкомат. Однако из-за отсутствия военной специальности и большого количества желающих — с первой попытки айтишника в ВСУ не взяли.

После того, как Дмитрий увидел застенки в Буче, решил быть настойчивым. И таки смог попасть в подразделение аэроразведки.

Сначала выполнял боевые задачи на севере страны и на Харьковском направлении. А потом его подразделение перебросили в самую горячую тогда точку фронта — Бахмут. Там на Устименко открыл охоту вражеский оператор ПТУР.

…Когда Дмитрий пришел в себя после ранения и узнал об ампутации левой ноги, то сначала пожалел, что вообще выжил.

Однако общение с побратимами в Центре реабилитации развеяли его пессимизм. Он начал ставить перед собой малые доступные цели: сначала, чтобы зажила рана, дальше — чтобы окрепнуть и снова иметь возможность делать вещи, которые делал до ранения.

Так день за днем воин мотивировал себя и лелеял уверенность в собственных силах.

В Центре Незламні защитник занимается с физическими терапевтами, а протезисты сейчас корректируют его искусственную конечность, чтобы она идеально подходила Дмитрию.

Воин хочет как можно быстрее вернуться к службе, потому что уверен — свой дом надо защищать до конца.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова