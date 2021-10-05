В Украине появились поддельные Covid-сертификаты. Услугами по изготовлению фальшивых документов воспользовались 1750 человек.

Об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Александр Гринчак на брифинге по противодействию подделке документов о вакцинации.

Он утверждает, что 94% ресурсов, предлагающих изготовление и продажу сертификатов, — это мошенники. Уже открыто 486 уголовных производств, провели 140 обысков. Он также объяснил, что такое мошенничество: когда деньги за изготовление документа берут, а сам документ не предоставляют.

Правоохранители объявили 85 подозрений и заблокировали 83 ресурса.

Те 1750 граждан, которые воспользовались услугами мошенников, тоже будут нести ответственность за свои действия.

— Будет продолжаться проверка тех граждан, и сделаем все, чтобы привлечь к уголовной ответственности этих людей, — заявил Гринчак.

За поддельный Covid-сертификат требуют от 2 до 15 тыс. грн.

ПЦР-тест на рынке поддельных документов стоит от 200 до 700 грн.

Штрафные санкции или лишение свободы до 8 лет — такая ответственность установлена за подделку документов, все зависит от квалификации дела, сообщил Гринчак.

Обещая предоставить поддельный сертификат о вакцинации, мошенники отправляют бумажку с мокрой печатью и фамилией, но ни в Дії, ни в Helsi данные о человеке не появятся. Другой вариант – мошенники просто возьмут деньги наперед и исчезнут.