С марта 2021 года 30 182 медицинских работника и студента-медика при поддержке Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине прошли обучение по противодействию пандемии Covid-19 и поддержке программы иммунизации в целом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Учеба продолжается и дальше, поскольку такие учебные центры ВОЗ по иммунизации являются долгосрочной инициативой, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что обучение разворачивалось каскадным методом. Первая волна – это подготовка тренеров. Всего 340 медиков стали профессиональными инструкторами, которые в дальнейшем на базе 28 региональных учебных центров, 12 учебных центров в учреждениях медобразования и специальном тренинговом центре для военных каскадировали подготовку специалистов для вакцинации населения.

— Благодаря этому Украина достигла среднеевропейских показателей иммунизации населения, делая до 300 тыс. прививок в день осенью и зимой, – прокомментировал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Отмечается также, что для поддержки учебных центров Бюро ВОЗ Украине предоставило логистическую поддержку, обеспечило 75 тыс. печатных учебных материалов, а также для соблюдения всех карантинных норм закупило более 287 тыс. средств индивидуальной защиты.