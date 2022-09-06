В Днепр из американского Лас-Вегаса приехал парамедик Илай Ворс-Джонс, чтобы помогать спасать жизни украинцев. 25-летний парень уверен: события в нашей стране касаются всего мира и в стороне оставаться нельзя.

Об этом Илай рассказал одному из региональных украинских СМИ.

Выяснилось, что о войне в Украине он узнал из американских новостей, которые повергли его в шок.

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— То, что делает Россия – противоположно не только Америке, но и всем цивилизованным странам мира, — говорит гражданин США.

По его словам, в Украине он встретил много прекрасных и добрых людей. Илай восхищен мужеством и героизмом украинских военных, которые показали, что у РФ далеко не вторая армия мира, что даже такому сильному агрессору можно успешно противостоять.

— Мы обменялись опытом и навыками. Мир должен делать сегодня гораздо больше, чтобы остановить агрессора. Украина давно должна быть в Европейском Союзе, ведь она защищает границы ЕС, — считает американский парамедик.

Один из тех, с кем познакомился Илай в Днепре, Ярослав Крысько — куратор местного координационного штаба Центра помощи матерям и детям.

По словам Ярослава, американского друга уже можно называть не Илаем, а Ильей.

— Ему всего 25 лет. Люди в таком возрасте часто не знают, чего хотят. А Илай приехал к нам в центр и спросил, чем может помочь, — рассказывает Ярослав Крысько.

Он отметил, что каждый день видит множество волонтеров, причем не только из Украины, но и из других стран. И именно благодаря такой искренней помощи и поддержке добро обязательно победит, уверен волонтер из Днепра.

Источник: Відкритий

Фото: Відкритий